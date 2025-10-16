Vicious | I tre doni del male la spiegazione del finale del film

Il film horror di Bryan Bertino, , con Dakota Fanning, si svolge in una notte d’inverno quando una donna anziana ( Kathryn Hunter ) bussa alla porta di Polly e le chiede un bicchiere d’acqua. La vita di Polly era un disastro e le condizioni della casa in cui viveva riflettevano il suo stato mentale. Il lavello della cucina era pieno di tazze e piatti sporchi. Tutte le piante d’appartamento erano morte. Probabilmente non aveva mai trovato l’energia per riordinare la spaziosa casa che aveva affittato dalla sorella a un prezzo conveniente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it