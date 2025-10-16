Viareggio incendio in un appartamento in centro | in casa anche un bimbo di 1 anno

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio, 16 ottobre 2025 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, in un’abitazione nel centro di Viareggio, all’ultimo piano di un edificio tra via Antonio Rosmini e via Nazario Sauro. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti. Un bambino di 1 anno, insieme alla madre e alla zia, è stato soccorso e trasportato in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per una sospetta intossicazione da fumo. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio, un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

viareggio incendio in un appartamento in centro in casa anche un bimbo di 1 anno

© Lanazione.it - Viareggio, incendio in un appartamento in centro: in casa anche un bimbo di 1 anno

Approfondisci con queste news

viareggio incendio appartamento centroViareggio, incendio in un appartamento in centro: in casa anche un bimbo di 1 anno - È successo all’ultimo piano di un edificio tra via Antonio Rosmini e via Nazario Sauro. Da lanazione.it

Incendio in appartamento Paura per la proprietaria - Ha destato qualche preoccupazione un incendio di appartamento scatenatosi la mattina di Pasqua in centro città attorno alle 10, in via XX Settembre in prossimità di via Pucci. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Incendio Appartamento Centro