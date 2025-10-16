Viareggio incendio in un appartamento in centro | in casa anche un bimbo di 1 anno

Viareggio, 16 ottobre 2025 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, in un’abitazione nel centro di Viareggio, all’ultimo piano di un edificio tra via Antonio Rosmini e via Nazario Sauro. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti. Un bambino di 1 anno, insieme alla madre e alla zia, è stato soccorso e trasportato in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per una sospetta intossicazione da fumo. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio, un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

