Viareggio a fuoco un appartamento | intossicato un bimbo di un anno con la mamma e la zia

Un bambino di un anno che si trovava nella zona è stato trasportato in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Versilia insieme alla madre e alla zia per una sospetta intossicazione dovuta al fatto di aver inalato fumo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Viareggio, a fuoco un appartamento: intossicato un bimbo di un anno con la mamma e la zia

Argomenti simili trattati di recente

Appuntamento sabato 25 ottobre a #Viareggio per il #convegno scientifico internazionale “ - : ” dedicato a mettere a fuoco il rapporto che lega lo #psichiatra #FrancoBasagli - facebook.com Vai su Facebook

Per un intervento dei vigili del fuoco tra le stazioni di MASSAROSA e VIAREGGIO, i treni percorrenti la linea FIRENZE-LUCCA-VIAREGGIO potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni #treni - X Vai su X

Viareggio, a fuoco un appartamento: intossicato un bimbo di un anno con la mamma e la zia - Un bambino di un anno che si trovava nella zona è stato trasportato in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Versilia insieme alla madre e ... Scrive affaritaliani.it

Fiamme nell'appartamento, bimbo e due donne in ospedale - VIAREGGIO: Il bambino di un anno, la madre e la zia sono stati portati al Versilia per accertamenti. Lo riporta toscanamedianews.it

Viareggio, incendio in un appartamento in centro: in casa anche un bimbo di 1 anno - È successo all’ultimo piano di un edificio tra via Antonio Rosmini e via Nazario Sauro. Secondo msn.com