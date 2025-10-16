Viaggio alla scoperta di Malta

Nel blu intenso del Mediterraneo centrale, a soli novanta chilometri dalle coste siciliane, emerge un arcipelago straordinario che racchiude millenni di storia in appena 316 chilometri quadrati. Malta, con le sue isole sorelle Gozo e Comino, rappresenta un crocevia di civiltà dove ogni pietra racconta storie di cavalieri, conquistatori e navigatori che hanno solcato questi mari per secoli. L’arrivo via mare regala emozioni uniche: le scogliere dorate di pietra calcarea si ergono maestose dalle acque turchesi, mentre i tradizionali luzzu, le barche colorate dai caratteristici occhi di Osiride dipinti sulla prua, dondolano dolcemente nei porticcioli naturali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta di Malta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LAST SECOND!! 26 OTTOBRE - Viaggio di gruppo alla scoperta di Sermoneta CHIAMA ORA! CORINNA 320 2597711 CRISTINA 3927850165 - facebook.com Vai su Facebook

Perché Malta e Gozo sono la meta perfetta per un viaggio autunnale di 4 giorni - Scopri Malta e Gozo in autunno: clima ideale, meno folla e tante esperienze autentiche perfette per un viaggio di 4 giorni. Si legge su greenme.it

Malta, la destinazione più frizzante d’Europa - L’arcipelago di Malta è molto vario e la meravigliosa combinazione tra l’aspetto storico- siviaggia.it scrive

La7, Amarsi un pò-istruzioni per l'uso in viaggio a Malta - Da domenica 6 aprile i racconti del benessere di Massimiliano Rosolino e Samanta Togni avranno una nuovo sfondo paesaggistico... Segnala affaritaliani.it