Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio in collaborazione con la regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 rallentamenti altezza Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare in via Cristoforo Colombo Siete in coda per l'intenso traffico tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Anagnina si rallenta a Grottaferrata in prossimità di un incrocio con via della Mola Cavona direzione Rocca Priora in via Appia traffico rallentato altezza a Santa Maria delle Mole direzione Albano percorrendo la via dei Laghi rallentamenti e code a Marino a via Cave di Peperino direzione via Rocca di Papa in via Casilina si rallenta Borghesiana altezza via di Vermicino direzione finocchio mentre in via Prenestina colle tra il Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione ponte di Sacco di veloce da fare in mobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si ... Lo riporta romadailynews.it
