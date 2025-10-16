Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra Laurentina e Roma Teramo in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Cassia bis e Flaminia è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina percorrendo il tratto Urbano si sta coda altezza Portonaccio direzione tangenziale est in senso contrario rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia ci spostiamo in via Flaminia dove si sta in coda per l'intenso traffico altezza Ariano direzione Castelnuovo di Porto mentre in via Salaria si rallenta altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova Ponte di Nona vecchio veloce da tra le infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento sul servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 19:40