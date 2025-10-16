Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 roma-napoli un cantiere a rallenta il traffico altezza Colleferro direzione Napoli sul grande raccordo anulare si sta in coda tra le uscite Cassia bis e Salaria Nomentana Roma Termini Più avanti si rallenta tra le uscite Casilina e doppiamente in carreggiata esterna quella tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale arte e del grande raccordo di nascita della capitale mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale sta sulla a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra il grande raccordo della Magliana direzione Colombo in via Salaria traffico rallentato con code tra Settebagni e fonte di papà direzione Monterotondo mentre Invia famiglia si sta in coda per l'intenso traffico altezza Ariano direzione Castelnuovo di Porto Perché odio veloce ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 19:10