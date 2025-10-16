Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si è in coda tra le uscite case a via Salaria in carreggiata interna rimanendo interna traffico rallentato tra Bufalotta Roma Teramo mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Roma Fiumicino e romani sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale est ed il grande raccordo in uscita dalla capitale percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto e il grande raccordo direzione rimanendo sulla statale Pontina sempre per incidente si rallenta altezza a casalazzara direzione Latina mentre in via di Pratica un cantiere attivo e ha letto il traffico altezza via Montedoro nei due sensi di marcia braccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 18:10