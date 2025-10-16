Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 17 | 25

Romadailynews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si è in coda tra le uscite Cassia bis è Solaria in carreggiata interna rimanendo interna traffico rallentato tra Bufalotta Roma Teramo mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Roma Fiumicino e romani sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale est ed il grande raccordo in uscita dalla capitale percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto e il grande raccordo direzione rimanendo sulla statale Pontina sempre per incidente si rallenta altezza a casalazzara direzione Latina mentre in via di Pratica un cantiere attivo e ha letto il traffico altezza via Monte d'Oro nei due sensi di marcia braccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 16 10 2025 ore 17 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 17:25

Argomenti simili trattati di recente

Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Lo riporta ansa.it

Voucher per lo sport, la Regione stanzia nuovi fondi: "Buoni da 500 euro a 47mila famiglie" - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l’erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi. Segnala romatoday.it

Voucher sport della Regione Lazio, fondi extra per 47mila famiglie. Chi ne avrà diritto, a quanto ammontano e come richiederli - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l’erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio