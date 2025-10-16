Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si sta in coda tra le gambe e Salaria in carreggiata interna rimanendo all'interno traffico rallentato tra Nomentana e Roma Teramo mentre in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto sono lunghe code tra la tangenziale appena Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto il grande raccordo direzione Eur in via Nettunense Pavona in prossimità di un incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino da Claudio veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

