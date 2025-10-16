Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare si sta in coda tra le basi AB e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna cosa tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano code per incidente tra la tangenziale est e via Fiore direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale sta percorrendo la statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto e del grande raccordo direzione è in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia e taglio roccia ed astrale in mobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 16 10 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 15:25

Argomenti simili trattati di recente

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al grande raccordo anulare con la ... Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio