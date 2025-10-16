Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare si sta in coda tra le basi AB e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna cosa tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano code per incidente tra la tangenziale est e via Fiore direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale sta percorrendo la statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto e del grande raccordo direzione è in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia e taglio roccia ed astrale in mobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

