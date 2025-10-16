Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la chiamo dalla raccordo anulare di Roma in interna rallentamenti tra Tuscolana e Pontina in esterna code tra Laurentina e Tuscolana sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Casilina code a tratti tra finocchio e Tor Bella Monaca anche in questo caso nelle due direzioni per il trasporto ferroviario segnaliamo circolazione rallentata sulla linea alta velocità Roma Napoli per un inconveniente tecnico Infine per il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse non verrà effettuata la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
