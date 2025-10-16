Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo raccordo anulare dove interna Ci sono rallentamenti tra Pontina e Laurentina in esterna tra Tuscolana e diramazione Roma Sud sulla roma-fiumicino rallentamenti altezza via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Pontina code tratto di Cenci Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Casilina code per traffico intenso finocchi Tor Bella Monaca nelle due direzioni Infine per il trasporto ferroviario segnaliamo circolazione rallentata sulla linea fl6 Roma Napoli via Cassino ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

