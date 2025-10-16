Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna con te per traffico all'altezza di Labaro in esterna sempre per traffico intenso code tra Tuscolana e diramazione Roma Sud sulla roma-fiumicino rallentamenti altezza via del Cappellaccio verso Leo sulla Colombo code da via di Acilia via di Malafede verso Roma sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e sulla Casilina sempre nelle due direzioni per traffico intenso tra finocchio Tor Bella Monaca Infine per il trasporto ferroviario segnaliamo la circolazione rallentata sulla linea fl6 Roma Napoli via Cassino ed è tutto da Federico a Sky infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
