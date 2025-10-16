Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolti gli incidenti avvenuti in precedenza in interna circolazione ora regolare a parte i rallentamenti per traffico all'altezza di Labaro in esterna sempre per traffico intenso con tra Roma Fiumicino e Pontine tra Tuscolana e diramazione Roma sud e sud a91 Roma Fiumicino coda all'altezza dell' ANSA del Tevere verso l'Eur sulla Colombo Core a partire da via di Acilia via di Malafede Roma su Flaminia e Salaria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro Infine per il trasporto ferroviario segnaliamo circolazione rallentata sulla linea F 6 Roma Napoli via Cassino ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 10:25