Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo disagi interna per due incidenti il primo con code tra diramazione Roma nord Tiburtina il secondo tra Aurelia e Cassia prestare attenzione Inoltre si rallenta per traffico intenso dalla casi alla Laurentina in esterna sempre per traffico intenso code tra Cassia e Aurelia tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul Ostiense un altro incidente provoca code tra via di Malafede Raccordo Anulare verso sul tratto Urbano della A24 con Suede code a tratti dalla raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale est sulla Roma Fiumicino a 91 code da Ponte Galeria a via del Cappellaccio verso l'Eur La Flaminia sulla Salaria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro e infine per il trasporto ferroviario segnaliamo circolazione rallentata sulla alle 6 Roma Napoli via Cassino per danneggiamenti alla linea nei pressi di Cancello ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 09:40