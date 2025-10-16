Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dallo incidente code tra via di Malafede e Raccordo Anulare verso Roma sulla raccordo anulare disagi interna code per incidente tra la diramazione Roma nord della 1 E la Tiburtina si rallenta traffico intenso dalla Casilina Laurentina in esterna sempre per traffico intenso code tra Cassia e Aurelia tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 consuete code a tratti la raccordo al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla Roma Fiumicino code da Ponte Galeria a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Flaminia e Salaria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro Infine per il trasporto ferroviario segnaliamo circolazione rallentata sulla linea FL sei romeno Napoli via Cassino per danneggiamenti alla linea Cancello ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

