Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo A1 diramazione Roma Sud incidente code tra Torrenova e Raccordo Anulare verso la 90 grande raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare disagi in interna si rallenta dalla Casilina Laurentina e dalla Cassia bis alla 24 in esterna sempre per traffico intenso code tra Aurelia e Pontina e tra Casilina e A24 sul tratto Urbano della A24 consuete code a tratti dalla raccordo fino al bivio per la tangenziale est verso il centro nella stessa direzione Ci sono code sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeria a via del Cappellaccio sulla famiglia e sulla Salaria con rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia infine sulla Pontina code tra Pomezia e Spina Verso il raccordo anulare ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
