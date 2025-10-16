Via San Tomaso de’ Calvi come è andato il primo giorno di senso unico
Bergamo. Al punto d’incontro tra le due vie gli automobilisti che viaggiano in via San Bernardino rallentano e si voltano verso via San Tomaso de’ Calvi. In alcuni casi si fermano, abbassano il finestrino e chiedono informazioni agli agenti della polizia locale che presidiano il blocco. Si tratta di una scena che mercoledì mattina, nel primo giorno di applicazione delle nuove modifiche alla viabilità per la chiusura del sottopasso per il cantiere di Rfi, si è ripetuta più volte: via San Tomaso de’ Calvi è diventata a senso unico, con il divieto di accesso da via San Bernardino. Nell’ora di punta verso le 8, in contemporanea al suono della campanella alla Scuola Biffi, in via San Bernardino si sono create code e rallentamenti: con la precedente viabilità provvisoria le auto provenienti da via Carnovali si erano ormai abituate a transitare da via San Tomaso, ma all’imbocco della via si sono trovate il divieto di transito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
