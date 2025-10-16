Via Mario Pagano strisce pedonali ' fantasma'

Si segnala che da moltissimo tempo all'altezza del civico 79 di via Mario Pagano le strisce pedonali presenti sono in un tale degrado da poter recare danno a chi le attraversa, anche perché le auto in quel tratto circolano mediante oltre i 50 all'ora. Prima che si verifichi un incidente ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

