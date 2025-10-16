Via libera al completamento della tangenziale Pancino tra San Stino e Annone
C'è il via libera al progetto di completamento della tangenziale Pancino nei territori di San Stino di Livenza e Annone Veneto, un'opera considerata strategica nell'ambito dei lavori della costruzione della terza corsia della A4 Venezia- Trieste. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
