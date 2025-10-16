Via libera al completamento della tangenziale Pancino tra San Stino e Annone

Veneziatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è il via libera al progetto di completamento della tangenziale Pancino nei territori di San Stino di Livenza e Annone Veneto, un'opera considerata strategica nell'ambito dei lavori della costruzione della terza corsia della A4 Venezia- Trieste. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

via libera completamento tangenzialeTangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026 -  Oltre a via Liberazione, entro fine mese sarà riaperta al traffico anche via della Repubblica a Seves ... Scrive msn.com

Tangenziale, al via l’ultimo tratto - La Provincia di Reggio Emilia ha pubblicato la gara per la realizzazione dell’ultimo tratto della tangenziale di Novellara, per un importo complessivo di poco superiore ai quattro milioni di euro, di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Completamento Tangenziale