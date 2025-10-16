È una vicenda sconvolgente quella che arriva dalla Polonia, più precisamente dalla città di?wi?toch?owice, nel sud del Paese. Una donna, Mirella, è riemersa dopo 27 anni vissuti praticamente senza alcun contatto con il mondo esterno. Era scomparsa nel nulla nel 1997, quando aveva appena 15 anni. Da allora, nessuno l’ha più vista, né a scuola né per strada. Il mondo l’aveva dimenticata. Fino a oggi. Il 29 luglio scorso, un litigio domestico e alcuni rumori sospetti provenienti dall’abitazione dei genitori di Mirella hanno allarmato i vicini, che hanno chiamato la polizia. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato la donna in condizioni fisiche gravissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta shock: cosa le è successo per tutto questo tempo