Via Crudex al Teatro della Contraddizione

È sempre lì sul baratro: a un passo dal precipitare. Dal soccombere. Eppure fino all'ultimo rimane fedele a sé stesso. A quel desiderio ineludibile di esibirsi sul palco. Di rincorrere l'arte. La vita. Orizzonte esistenziale complesso quello dell'attoredell'attrice. Che Rosario Palazzolo ha deciso di indagare in " Via Crudex ", da stasera a domenica al Teatro della Contraddizione. Sono anni che il drammaturgo palermitano (ma anche regista e interprete) è ospite di via Della Braida quando passa da Milano. Affinità elettiva. Qui a condividere un testo in otto quadri, affidato in scena a Stefano Cutrupi e Silvana Luppino.