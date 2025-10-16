Via alla riqualificazione di piazza Pietro Lupo | l' ex palestra sarà demolita al suo posto un nuovo spazio urbano

Sta per essere avviato il cantiere per la riqualificazione delle piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana, a seguito della conclusione delle procedure di gara espletate da Invitalia per conto del Comune di Catania. L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it