Via alla Festa d’autunno per salutare la stagione | musica tradizioni e sapori
MESAGNE - La prima “Festa d'autunno” animerà piazza Iqbal Masih a Mesagne, sabato 18 ottobre. Un'iniziativa, patrocinata dal Comune, che nasce dalla collaborazione tra diverse associazioni locali e cittadini, con l’obiettivo di restituire centralità a una piazza che, per la sua collocazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torna nel centro storico la Festa d’Autunno: un weekend di colori, profumi e sapori che unisce tradizione, artigianato, musica e divertimento per tutte le età. Dai un’occhiata alla mappa dell’evento e ai preparativi in corso in piazza I maggio Scopri il progr - facebook.com Vai su Facebook