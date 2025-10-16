Via alla Festa d’autunno per salutare la stagione | musica tradizioni e sapori

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - La prima “Festa d'autunno” animerà piazza Iqbal Masih a Mesagne, sabato 18 ottobre. Un'iniziativa, patrocinata dal Comune, che nasce dalla collaborazione tra diverse associazioni locali e cittadini, con l’obiettivo di restituire centralità a una piazza che, per la sua collocazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Via Festa D8217autunno Salutare