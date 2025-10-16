Via al piano per Gaza per la ricostruzione | due ospedali università e case prefabbricate
Nella road map che guarda al futuro di Gaza c'è sia il fronte militare che quello della stabilizzazione e ricostruzione, due ambiti su cui il governo italiano ha già dato la sua totale disponibilità. Ribadita ieri dal vicepremier Antonio Tajani nel corso di un'informativa alle Camere. E poi messa in campo con una riunione di due ore della task force insediata a Palazzo Chigi che ha iniziato a definire le principali linee di intervento su forniture alimentari urgenti, ricostruzione, sanità, formazione, istruzione e intelligence. Sono questi, infatti, i punti principali di quel "paper" annunciato lunedì sera da Giorgia Meloni al termine del summit di Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
