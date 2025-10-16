Jackson (Usa), 15 ottobre 2025 - Un veterano statunitense, rimasto paralizzato a causa di un incidente in moto risalente a quattro anni fa, è riuscito a riabbracciare le sue figlie grazie a Neuralink. L'incredibile storia arriva dal Mississippi e vede come protagonista un uomo di nome RJ Tanner, scelto dall'azienda di neurotecnologie fondata da Elon Musk come paziente per una procedura riguardante l'installazione di un chip nel cervello. "Grazie a Neuralink sono passato dall'impossibilità di fare nulla a muovere il cursore sul computer in pochi minuti. Mi ha restituito il senso di indipendenza e libertà ", ha dichiarato RJ Tanner a seguito delle numerosi operazioni che lo hanno riguardato, incluse all'interno del programma PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Veterano Usa può riabbracciare le figlie grazie a Neuralink: la toccante storia di RJ Tanner