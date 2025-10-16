Vespa spazientito dall'avvocato Lovati | Porta a Porta non è una trasmissione di intrattenimento Vede qualcuno ballare?

Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, ospite di porta a Porta a Porta definisce il programma come "una trasmissione di intrattenimento". Dopo aver ribadito più volte il suo pensiero, è Bruno Vespa che sbotta e si spazientisce: "Facciamo informazione. Vede qualcuno ballare qui?" chiede sarcastico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

