Perfino due critici duri di Donald Trump, come Marco Travaglio e Giuliano Ferrara, gli riconoscono il merito della straordinaria impresa del Piano di pace per Gaza. Il primo ha scritto: «Molti pro -Pal hanno accolto la notizia che riempie di gioia Gaza e Israele con un misto di fastidio e cordoglio. Chi vaticinava che Trump avrebbe riempito il mondo di guerre non può ammettere che ne ha fermata almeno una». E Ferrara, ieri, dopo anni di attacchi a Trump, ha riconosciuto che, nel suo viaggio lampo in Israele ed Egitto per varare il Piano, Trump è stato «destinatario di decine di ovazioni e di lodi iperboliche, per una volta credibili e meritate». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vescovi e comunisti: il nuovo asse contro Donald Trump