Vescovi e comunisti | il nuovo asse contro Donald Trump
Perfino due critici duri di Donald Trump, come Marco Travaglio e Giuliano Ferrara, gli riconoscono il merito della straordinaria impresa del Piano di pace per Gaza. Il primo ha scritto: «Molti pro -Pal hanno accolto la notizia che riempie di gioia Gaza e Israele con un misto di fastidio e cordoglio. Chi vaticinava che Trump avrebbe riempito il mondo di guerre non può ammettere che ne ha fermata almeno una». E Ferrara, ieri, dopo anni di attacchi a Trump, ha riconosciuto che, nel suo viaggio lampo in Israele ed Egitto per varare il Piano, Trump è stato «destinatario di decine di ovazioni e di lodi iperboliche, per una volta credibili e meritate». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il grido dei vescovi italiani per Gaza: «Si fermi ogni violenza». Nella Nota approvata dal Consiglio permanente la Cei ribadisce anche la necessità che «siano liberati gli ostaggi» e appoggia la soluzione dei due Stati. Baturi andrà a Gerusalemme. L'articolo di - facebook.com Vai su Facebook
Bolivia: i vescovi dopo elezioni, “si apre nuovo capitolo nella storia del Paese. Verso il secondo turno con trasparenza e serenità” - Lo afferma la Conferenza episcopale boliviana (Ceb), in un comunicato presentato ieri, nel corso di ... agensir.it scrive
Putin-Xi, l'asse energetico è sempre più forte: nuovo accordo strategico per le forniture di gas e petrolio - Russia e Cina rafforzano ulteriormente il loro asse energetico con un nuovo accordo strategico sulle forniture di gas e petrolio. Da affaritaliani.it