Vertenza Seli-Kab di Carini chiesta l' apertura di un tavolo di crisi permanente | A rischio 120 lavoratori

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione critica della Seli-Kab all’attenzione della Regione. Sollecitata da Fiom, Fim e Uilm, che chiedevano l’apertura di un tavolo di crisi permanente, si è svolta l’audizione sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento. All’esame della terza commissione Attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

