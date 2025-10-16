Vertenza Seli-Kab di Carini chiesta l' apertura di un tavolo di crisi permanente | A rischio 120 lavoratori
La situazione critica della Seli-Kab all’attenzione della Regione. Sollecitata da Fiom, Fim e Uilm, che chiedevano l’apertura di un tavolo di crisi permanente, si è svolta l’audizione sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento. All’esame della terza commissione Attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
