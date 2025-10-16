Verstappen non si arrende | Voglio vincere Ho il 50% di possibilità di conquistare il Mondiale

L'olandese ha 63 punti di svantaggio dal leader Piastri: "Penso che a Singapore non abbiamo estratto il massimo della vettura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen non si arrende: "Voglio vincere. Ho il 50% di possibilità di conquistare il Mondiale"

News recenti che potrebbero piacerti

Lui ha la ricetta giusta. Luca Cordero di Montezemolo ha parla di Max e Ferrari "Devo dire che Verstappen, ora come ora, è il numero uno al mondo. Non fa mai errori. Sainz e Leclerc erano una coppia molto buona in Ferrari. Ma, senza alcun dubbio, Verstapp - facebook.com Vai su Facebook

L'olandese ha 63 punti di svantaggio dal leader Piastri: "Penso che a Singapore non abbiamo estratto il massimo della vettura" - L'olandese ha 63 punti di svantaggio dal leader Piastri: "Penso che a Singapore non abbiamo estratto il massimo della vettura" ... msn.com scrive

Verstappen si arrende, titolo di Formula 1 alla McLaren: l’annuncio - Il campione olandese Max Verstappen è stato piuttosto chiaro ed ormai il titolo di Formula 1 è stato deciso definitivamente. diregiovani.it scrive

Perché per Verstappen vincere il mondiale F1 2025 è quasi impossibile nonostante i trionfi di Monza e Baku - Max Verstappen ha rispolverato la versione più solida di se stesso, imponendosi con autorità prima a Monza e poi a Baku, dove ha dominato. Si legge su fanpage.it