Verstappen non si arrende | Voglio vincere Ho il 50% di possibilità di conquistare il Mondiale

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese ha 63 punti di svantaggio dal leader Piastri: "Penso che a Singapore non abbiamo estratto il massimo della vettura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen non si arrende: "Voglio vincere. Ho il 50% di possibilità di conquistare il Mondiale"

