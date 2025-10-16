Verso Torino-Napoli Elmas e Beukema in vantaggio su Politano e Marianucci Sky
Il Napoli si sta preparando ad affrontare il match contro il Torino, previsto per sabato 18 ottobre alle ore 18. Tra le fila degli azzurri, ci saranno alcune novità. Il tecnico Antonio Conte, secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta, preferendolo a Meret; Beukema e Juan Jesus al centro della difesa; Gilmour sostituirà l’infortunato Lobotka; e infine Elmas è in vantaggio su Politano per partire dal primo minuto. Le probabili formazioni di Torino-Napoli. Secondo Sky Sport, queste saranno le probabili formazioni delle due squadre: Torino (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
