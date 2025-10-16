Verso la riqualificazione Basta auto largo ai pedoni con pavè vialetti e verde
Pronto il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di piazza Santo Stefano, già oggetto del Bilancio partecipativo nel 2017. L’obiettivo è restituire al luogo, oggi un parcheggio, la sua funzione originaria: essere un punto d’incontro, sosta e relazione tra le persone, in particolare per studenti e lavoratori. La riqualificazione interesserà un’area di circa 4.500 metri quadrati: al posto dell’asfalto ci sarà una nuova pavimentazione con masselli, lastre, cordoni di recupero e il “calcestre”, per favorire la permeabilità del suolo e l’integrazione con l’ambiente storico e monumentale circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
