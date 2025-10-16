Veronica Pivetti | Quando soffrivo di depressione fingevo andasse tutto bene mentre sentivo di cadere in un crepaccio L’amore? Ho concesso il mio cuore a troppi immaturi

Il buio può arrivare all’improvviso anche nella vita di chi porta luce e leggerezza in quelle degli altri. Veronica Pivetti racconta l’importanza di riconoscere e a affrontare la depressione. E poi gustarsi ancora ogni istante (e il bello dei 60 anni). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Veronica Pivetti: «Quando soffrivo di depressione fingevo andasse tutto bene mentre sentivo di cadere in un crepaccio. L’amore? Ho concesso il mio cuore a troppi immaturi»

Balene 2, la seconda stagione sì o no ? Dal finale aperto dell’ultima puntata sembra proprio che la fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris sia destinata a continuare. Siete favorevoli o contrari a un seguito ? #Balene #Balene2 #VeronicaPivetti #CarlaSi - facebook.com Vai su Facebook

Le #Balene nuotano nelle acque del successo. La serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris chiude con ascolti in crescita: 20,2% e 3.147.000 spettatori su Rai 1. È la puntata più vista. Su Canale 5 la telenovela turca si ferma al 14,9%. #AscoltiTv - X Vai su X

Veronica Pivetti/ Dalla depressione alla nuova compagna Giordana: “E’ il mio rapporto più profondo…” - Veronica Pivetti tra la lotta alla depressione e il nuovo amore per la compagna Giordana: "E' il rapporto più profondo della mia vita... Da ilsussidiario.net

Veronica Pivetti, chi sono l’ex marito e l’attuale compagno - Attrice e conduttrice di successo, Veronica Pivetti è una donna che non ama le etichette. Riporta msn.com

Veronica Pivetti: ha lavorato in bottega da un pittore, come fu scelta da Carlo Verdone per «Viaggi di nozze», 10 segreti - Nel 2013 Veronica Pivetti ha raccontato in un libro, «Ho smesso di piangere», la sua lotta contro la depressione: «Come carattere, sono apparentemente un’estroversa, una mattacchiona - Secondo corriere.it