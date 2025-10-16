Verona Volevo convincerli a lasciare il casale mi hanno minacciato | salterai in aria con noi

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il custode giudiziario dello stabile dove vivevano i fratelli Ramponi: “Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una soluzione pacifica, ma loro si sono sempre opposti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

