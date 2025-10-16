Verona si indaga per strage Il pm | mi sento responsabile
L’urlo della donna che ha innescato il botto: “Vi avevo avvisato”. Il procuratore: “Sto male, operazione decisa da me”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
L'esplosione in un casolare alle porte di #Verona durante uno sgombero. La procura indaga per omicidio premeditato, non si esclude la strage - X Vai su X
Tg2. . L'esplosione in un casolare alle porte di #Verona durante uno sgombero. La procura indaga per omicidio premeditato, non si esclude la strage - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri morti dopo l’esplosione a Verona, per la procura è strage. Ai funerali ci sarà anche Mattarella - Per i tre fratelli Ramponi si procederà contestando anche l’omicidio premeditato. Si legge su msn.com
Esplosione nel Veronese, Procura contesta reato strage - Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione c ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
La strage per opporsi allo sgombero, lo scontro sui corpi degli ostaggi a Gaza - È stata una strage annunciata, quella innescata da Maria Luisa Ramponi, si ritiene con la complicità dei fratelli Franco e Dino, per opporsi allo sgombero del casolare di Castel d’Azzano ( ... Scrive corriere.it