Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Parole orribili, inaccettabili, indegne. Ilaria Salis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa: giustificare la strage di carabinieri a Verona, accusando di corresponsabilità la politica quasi comprendendo chi fa esplodere una palazzina, è uno schiaffo alla verità, alla memoria delle vittime e a chi ogni giorno serve lo Stato. Trasformare morte e distruzione in un dibattito sul disagio sociale significa essere complici morali". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "C'è un limite che non si può oltrepassare, a maggior ragione da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni: quello del rispetto per la vita e per la legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Verona: Ronzulli (FI), 'da Salis parole indegne, giustificare strage è complicità morale'