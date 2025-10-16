Verona | Ronzulli FI ' da Salis parole indegne giustificare strage è complicità morale'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Parole orribili, inaccettabili, indegne. Ilaria Salis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa: giustificare la strage di carabinieri a Verona, accusando di corresponsabilità la politica quasi comprendendo chi fa esplodere una palazzina, è uno schiaffo alla verità, alla memoria delle vittime e a chi ogni giorno serve lo Stato. Trasformare morte e distruzione in un dibattito sul disagio sociale significa essere complici morali". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "C'è un limite che non si può oltrepassare, a maggior ragione da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni: quello del rispetto per la vita e per la legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
