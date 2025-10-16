**Verona | domani Mattarella a funerali Carabinieri**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente domani ai funerali dei Carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero in provincia di Verona martedì scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Verona: domani Mattarella a funerali Carabinieri**

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ci vediamo domani pomeriggio con tantissime novità e nuovi arrivi #nogara #verona #mantova - facebook.com Vai su Facebook

#Zanetti: "Domani sera continuiamo a mantenere alto il livello delle nostre prestazioni" / VIDEO #HVFC #DaiVerona - X Vai su X

**Verona: domani Mattarella a funerali Carabinieri** - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente domani ai funerali dei Carabinieri Marco Piffari, Davide ... iltempo.it scrive

Carabinieri morti, camera ardente e funerali di Stato nella basilica di Santa Giustina: attesi Mattarella, Meloni e Crosetto - Sarà ancora una volta Santa Giustina a fare da teatro ad un addio “straordinario” che coinvolgerà tutta la comunità padovana. Segnala ilmattino.it

I fratelli Ramponi accusati di strage: saranno sentiti dal giudice. Venerdì i funerali dei tre carabinieri - Per la tragica esplosione di Castel d'Azzano i fratelli Ramponi accusati di strage: venerdì il funerale dei tre carabinieri uccisi. Da veronaoggi.it