Vernissage e mostra di Claudio Del Signore opere 2025 | Semi di pace | coltivare il giardino interiore
Sabato 18 ottobre, alle ore 17.30 (ingresso libero) si terrà il vernissage della mostra “Semi di pace: coltivare il giardino interiore” di Claudio Del Signore, opere 2025, negli spazi della Maison des Arts di Pescara. La personale offre un percorso espositivo di opere inedite che intreccia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vernissage mostra Semi di pace: coltivare il giardino interiore | Claudio Del Signore - facebook.com Vai su Facebook
"Vernissage sensi in mostra": bellezza visiva, arte, gusto - Un 'viaggio sensoriale' tra forme, colori e sapori: mercoledì 5 febbraio, alle 19:30, a Napoli da Riserva Rooftoop, in collaborazione con la galleria Morra Arte Studio, si terrà la presentazione di ... Riporta ansa.it