Vergogna Landini Meloni | Mi ha dato della cortigiana Ecco a voi l’ultima diapositiva della sinistra che fa la morale sulle donne

Si definisce “cortigiana” secondo la definizione dall’Oxford Languages una “donna di facili costumi, etera, prostituta “. Ebbene, “il segretario generale della Cgil,  Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’”. Con  queste parole e con la segnalazione del significato del termine con cui il capo della Cgil l’ha definita durante il programma “DiMartedì” su La7, la premier Meloni apre il “caso” -grave-  sul vergognoso insulto rivoltole in diretta tv: “ Meloni ha fatto la cortigiana di Trump” in Egitto. La premier non lo lascia passare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

