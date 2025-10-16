Vergogna a Udine | ancora una volta la sinistra si porta i violenti al seguito
nostro inviato a Udine "La vera vergogna è stata la partita, non gli scontri". Il giorno dopo l'agguato dei proPal alle forze dell'ordine - con un bilancio che poteva essere peggiore - Udine si risveglia malconcia e offesa. Undici i feriti, 10 agenti e un carabiniere medicato in strada con lievi escoriazioni, rivela il questore di Udine Antonio Pasquale de Lorenzo. Sei sono stati portati al pronto soccorso, quattro si sono rivolti da soli all'ospedale di Latisana. Oltre 1.100 gli agenti arrivati da 12 questure che in modo esemplare, con gli idranti e coi lacrimogeni, hanno contenuto gli scontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
https://radiondadurto.org/?p=201403 - Almeno 15 mila persone a Udine per la manifestazione contro la “partita della vergogna”, quella giocata ieri tra Italia e Israele. Il bilancio è di 13 persone fermate, ma il numero è provvisorio: secondo le prime informazioni, - X Vai su X
Almeno 15 mila persone a Udine per la manifestazione contro la “partita della vergogna”, quella giocata ieri tra Italia e Israele. Il bilancio è di 13 persone fermate, ma il numero è provvisorio: secondo le prime informazioni, 8 di loro sono stati colpiti dai fogli di vi - facebook.com Vai su Facebook
Col caso Kirk continua a sinistra la serie dei ‘Compagni che sbagliano’ - La serie “Compagni che sbagliano”, pur non essendo mai stata trasmessa sugli schermi televisivi, continua imperterrita come se fosse un successo planetario da almeno tre decenni. ilfattoquotidiano.it scrive