nostro inviato a Udine "La vera vergogna è stata la partita, non gli scontri". Il giorno dopo l'agguato dei proPal alle forze dell'ordine - con un bilancio che poteva essere peggiore - Udine si risveglia malconcia e offesa. Undici i feriti, 10 agenti e un carabiniere medicato in strada con lievi escoriazioni, rivela il questore di Udine Antonio Pasquale de Lorenzo. Sei sono stati portati al pronto soccorso, quattro si sono rivolti da soli all'ospedale di Latisana. Oltre 1.100 gli agenti arrivati da 12 questure che in modo esemplare, con gli idranti e coi lacrimogeni, hanno contenuto gli scontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vergogna a Udine: ancora una volta la sinistra si porta i violenti al seguito