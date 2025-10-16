Ventola si schiera con Lookman | Ha subito un’ingiustizia ci sono state delle promesse non mantenute

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, torna sul tormentone dell’estate sul mancato trasferimento di Lookman in nerazzurro. Intervenuto durante la trasmissione Viva el Futbol, l’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ha espresso la sua opinione sul mancato trasferimento di Ademola Lookman al club meneghino la scorsa estate ( qui le ultime sulle mosse di mercato dell’Inter ). Secondo Ventola, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta avrebbe subito una vera e propria ingiustizia, lasciando intendere che potrebbero esserci state delle promesse non mantenute nei suoi confronti dopo due ottime stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

