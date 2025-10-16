Ventola avverte | Inter devastante ma vi dico cosa serve per restare al top! L’anno scorso è successo questo

Inter News 24 Ventola ha analizzato nel programma Viva el Fútbol la gestione delle energie dell’Inter nell’arco di questa stagione e della scorsa. Le sue parole. Nicola Ventola, ex attaccante e oggi opinionista, ha analizzato nel programma Viva el Fútbol il momento dell’ Inter, elogiandone la qualità del gioco ma sottolineando anche alcuni limiti emersi nella passata stagione. SUL GIOCO DELL’INTER – «L’Inter al mondo è riconosciuta per il gioco, per come gioca bene: è devastante». DIFFICOLTÀ DELLA SCORSA STAGIONE – «Però è una squadra che deve stare bene fisicamente perché non ha alternative, non ha quello che salta l’uomo, per questo è andata in difficoltà l’anno scorso, per due motivi: non aveva il piano B e aveva finito la benzina». 🔗 Leggi su Internews24.com

