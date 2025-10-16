Ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali | l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico

Anteprima24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende. Sul fronte della formazione, l’Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali l8217impegno dell8217ebt salerno per il settore turistico

© Anteprima24.it - Ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico

Contenuti che potrebbero interessarti

ventimila euro borse studioMalattie rare, al Ca' Foncello «mille in cura». Dal galà 20mila euro per una borsa di studio per un giovane ricercatore - Che andranno a finanziare una borsa di studio per un giovane talento della ricerca, che potrà così rimanere nella Marca e contribuire ... Segnala ilgazzettino.it

ventimila euro borse studioUniCredit, 70 borse di studio per iscriversi all’Università: «Premio ai giovani migliori» - Settanta ragazzi (35 della Campania e 35 della Lombardia) hanno ricevuto un borsa di studio di 15mila euro complessivi, grazie al progetto “Uni. Si legge su ilmattino.it

ventimila euro borse studioBorse di studio universitarie, 558 milioni di euro stanziati per il 2025/26: in dieci anni fondi più che raddoppiati - Il MUR ha comunicato il riparto delle risorse del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio. Si legge su skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Ventimila Euro Borse Studio