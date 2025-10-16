Tempo di lettura: 2 minuti L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende. Sul fronte della formazione, l’Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico