Vent’anni fa in Calabria la ‘ndrangheta uccise Fortugno Mattarella | La Repubblica si inchina dinanzi alla sua figura
Vent’anni fa, proprio durante le primarie del Pd, davanti a un seggio, a Locri, Franco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, fu ucciso dalla ‘ndrangheta. A ricordarlo oggi, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e diversi esponenti politici. Le parole di Mattarella. “L’uccisione di Francesco Fortugno a opera di sicari di una cosca della ‘ndrangheta ha segnato la vita della democrazia della comunità calabrese in modo incancellabile. Fortugno, medico stimato, uomo onesto e appassionato del bene comune, si era dedicato all’impegno civile con coraggio, in un territorio difficile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
