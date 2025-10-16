Vent' anni dall' omicidio Fortugno Occhiuto | Fu un attacco a una terra che vuole vivere nella legalità

Ventanni fa, il 16 ottobre 2005, il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, eletto con la Margherita, fu ucciso mentre stava andando a votare in un seggio per le primarie dell’Unione, a Locri.Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ricorda quel triste giorno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

