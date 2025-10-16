Vent' anni dall' omicidio Fortugno Occhiuto | Fu un attacco a una terra che vuole vivere nella legalità
Vent’anni fa, il 16 ottobre 2005, il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, eletto con la Margherita, fu ucciso mentre stava andando a votare in un seggio per le primarie dell’Unione, a Locri.Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ricorda quel triste giorno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Omicidio di Francesco Fortugno: vent’anni fa l’agguato mortale al vicepresidente della Calabria - Francesco Fortugno era il vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e un medico stimato, eletto nel centrosinistra. Riporta thesocialpost.it
Vent’anni fa l’omicidio Franco Fortugno. «Spartiacque etico, un punto di non ritorno» – VIDEO - Nel 2005 l'assassinio a Palazzo Nieddu, oggi il ricordo alla presenza anche del ministro Schillaci. corrieredellacalabria.it scrive
Francesco Fortugno, un omicidio politico - R50 / Vent’anni fa, il 16 ottobre 2005, il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, eletto con la Margherita, fu ucciso mentre stava andando a ... Segnala repubblica.it