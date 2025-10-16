Venezuela Trump autorizza operazioni segrete della Cia

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver autorizzato azioni clandestine della Cia contro il Venezuela e ha detto di aver preso in considerazione la possibilità di attacchi in territorio venezuelano. Trump si è rifiutato di commentare nel dettaglio le informazioni del New York Times secondo cui avrebbe segretamente autorizzato la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com