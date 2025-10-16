Veneto Zaia redarguisce la Lega | Mi candiderò capolista in tutte le province non potete mettermi veti ora sarò un problema per voi
A Padova l’annuncio di Zaia: “Sarò capolista in tutte le province”. Il governatore non lascia la scena e rilancia il progetto leghista nel dopo-Zaia Terremoto annunciato in Veneto, a un mese dalle elezioni regionali. L'attuale governatore Luca Zaia ha redarguito il suo stesso partito, la Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
