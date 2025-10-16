Veneto Salvini | felice e orgoglioso Zaia capolista Lega ovunque
Venezia, 16 ott. (askanews) – “Sono felice, ieri sera è stata una gran bella serata, un abbraccio di tremila persone a Luca Zaia, che ha fatto un lavoro incredibile in questi 15 anni. Sono contento, da segretario della Lega, sono orgoglioso che guiderà le liste in tutto il Veneto. A novembre, avremo un risultato straordinario”. Lo ha affermato, parlando a Venezia, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. “Io e Luca Zaia non abbiamo mai litigato: ci sentiamo spesso la mattina commentando divertiti gli articoli dei giornali. Adesso – ha detto ancora Salvini- c’è una sfida. Ci sono cinque anni di lavoro da fare per continuare il buon governo in Veneto e migliorarlo dove è possibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
