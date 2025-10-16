Veneto Classic 2025 | il percorso ai raggi X Il muro della Diesel Farm e lo strappo di Contrà Soarda decisivi per la vittoria

Il 2025 del grande ciclismo si appresta a vivere la sua ultima tappa sul suolo italiano con una corsa che sta ormai diventando un piacevole appuntamento del calendario internazionale. Si corre infatti domenica 19 ottobre la Veneto Classic, gara che lo scorso anno è stata vinta dal danese Magnus Cort. Gli organizzatori confermano sostanzialmente il percorso delle ultime edizioni, anche se non manca qualche novità. La corsa voluta da Filippo Pozzato misurerà circa quindici chilometri in meno rispetto allo scorso anno (180,6 contro i 195 del 2024). Restano però inalterati la partenza da Soave, l’arrivo a Bassano del Grappa e i punti chiave dell’impegnativo percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

